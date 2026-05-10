Dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce, grazie a un gol di Vlahovic, la Juventus si prepara ad affrontare la Fiorentina. La partita rappresenta un momento importante per la squadra di Spalletti, che cerca di rafforzare la propria autostima in vista delle prossime gare. La sfida tra i bianconeri e i viola si prospetta decisiva per le ambizioni di entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

di Paolo Rossi Lecce Juve 0-1: dopo il successo firmato Vlahovic i bianconeri cercano contro i viola una prova di forza per arrivare allo sprint finale con certezze. Nel format “La Juve a freddo” sul canale YouTube di Juventus News 24, Paolo Rossi ha centrato un punto chiave del momento bianconero: la vittoria conta, ma adesso alla Juventus serve qualcosa di più. Serve autostima. Serve gioco. Serve una prestazione capace di pesare anche nella testa. Il successo per 0-1 sul campo del Lecce ha portato tre punti fondamentali nella corsa Champions. A deciderla è stato Dusan Vlahovic, in gol dopo pochi secondi dal calcio d’inizio, Una partenza perfetta, quasi brutale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lecce Juve 0-1, ora c’è la Fiorentina: arriva la partita che può cambiare l’autostima della squadra di Spalletti – VIDEO

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