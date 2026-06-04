Avviare confronto su aree portuali e retroportuali | agevolare filiera eolico offshore

Un progetto di confronto sulle aree portuali e retroportuali è stato avviato per facilitare la filiera eolica offshore. L’obiettivo è migliorare le infrastrutture e i collegamenti per sostenere lo sviluppo delle attività legate all’eolico marino. L’iniziativa coinvolge enti pubblici e privati, con l’intenzione di adattare le zone portuali alle esigenze del settore. Nessuna data ufficiale per le prossime tappe, né dettagli sui finanziamenti o le tempistiche.

BRINDISI - La transizione energetica da fonte fossile a rinnovabile non deve essere solo un cambio di tecnologia, ma soprattutto un'occasione per ridisegnare il tessuto produttivo di un territorio. È questa la posizione espressa dai consiglieri comunali Francesco Cannalire, Diego Rachiero. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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