flli righini doppia commessa di eolico offshore nel mar baltico

Nel Mar Baltico, un'azienda ha ottenuto due nuovi contratti per lo sviluppo di impianti eolici offshore. La notizia arriva da Ravenna, in un momento in cui il settore energetico sta vivendo un cambiamento importante legato alla spinta verso fonti rinnovabili. Le commesse riguardano progetti di installazione di turbine nel mare, segnando un passo avanti per l’attività di questa azienda nel campo dell’energia eolica in mare aperto.

Nel pieno delle trasformazioni legate alla transizione energetica, da Ravenna arriva un nuovo segnale di crescita e specializzazione nel settore dell’ eolico offshore. La F.lli Righini ha infatti completato e spedito due innovativi sistemi destinati a parchi eolici nel Mar Baltico, rafforzando la propria presenza su uno dei mercati più dinamici a livello internazionale proprio nell’anno in cui celebra il 75° anniversario dalla fondazione. I due macchinari, denominati Secondary Steel Installation Tools, sono stati interamente progettati e realizzati dall’azienda ravennate per l’installazione delle strutture secondarie delle turbine eoliche offshore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - F.lli Righini . Doppia commessa di eolico offshore nel Mar Baltico

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