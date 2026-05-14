Eolico offshore il ministro Pichetto frena | Per Ravenna e Rimini non è così immediato

Durante il 'Sustainable Economy Forum' svoltosi a San Patrignano, il ministro dell'Ambiente ha dichiarato che lo sviluppo dell'eolico offshore nelle aree di Ravenna e Rimini richiederà più tempo del previsto. Ha precisato che i progetti per queste zone non sono ancora pronti e non si può parlare di un'implementazione immediata. La discussione si è concentrata sulle tempistiche e sulle difficoltà legate alla realizzazione delle installazioni in queste specifiche località italiane.

Lo sviluppo dell'eolico offshore per Ravenna e Rimini "non è così immediato". Lo ha detto a margine del 'Sustainable Economy Forum' in corso a San Patrignano il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. La questione, ha spiegato, "riguarda un provvedimento di regolamento ambientale anche. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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