Scopre il tumore all'occhio della figlia grazie a una foto | un bagliore bianco aveva insospettito la madre
Una madre ha notato un bagliore bianco in una foto scattata alla figlia, e questa immagine ha portato alla diagnosi di un raro retinoblastoma. La scoperta è avvenuta dopo che il riflesso ha attirato la sua attenzione, portandola a consultare un medico specialista. La diagnosi ha confermato la presenza di un tumore all'occhio della bambina, che è stato successivamente trattato.
Una madre ha scoperto che la figlia soffriva di un raro retinoblastoma grazie a uno strano bagliore catturato da una fotografia. La diagnosi precoce ha permesso alla piccola di ricevere cure immediate che le hanno salvato la vita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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