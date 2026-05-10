Scopre il tumore all'occhio della figlia grazie a una foto | un bagliore bianco aveva insospettito la madre

Una madre ha notato un bagliore bianco in una foto scattata alla figlia, e questa immagine ha portato alla diagnosi di un raro retinoblastoma. La scoperta è avvenuta dopo che il riflesso ha attirato la sua attenzione, portandola a consultare un medico specialista. La diagnosi ha confermato la presenza di un tumore all'occhio della bambina, che è stato successivamente trattato.

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