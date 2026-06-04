Avete guardato le loro unghie?

Per i 150 anni della prima missione diplomatica tra Spagna e Monaco, Charlene di Monaco e Letizia di Spagna sono state fotografate insieme. Le due donne hanno mostrato un'attenzione particolare ai dettagli, anche nelle unghie, che sono state osservate da vicino. La loro presenza ha sottolineato l'importanza dell'evento, celebrando i legami tra i due paesi.

Hanno curato tutto nei minimi dettagli, Charlene di Monaco e Letizia di Spagna. Due magnifiche dame, una principessa (di Monaco) e una regina (di Spagna) insieme per i 150 anni della prima missione diplomatica Spagna-Monaco. I loro outfit e i loro beauty look sono sofisticati e elegantemente studiati in ogni dettaglio. Tranne in uno. Quale? Le unghie. Le lamine di entrambe sono al naturale. Prive di orpelli e ornamenti, lunghezze artificiali e gel. La loro manicure è semplice e senza smalto. Secondo una tendenza contemporanea, Letizia e Charlene hanno scelto di lasciare le loro mani in secondo piano. Anche se sono mani che stringono patti e sodalizi di potere e amicizia; o indicano, afferrano, mettono in ordine sofisticate acconciature. 🔗 Leggi su Amica.it

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