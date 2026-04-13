Smalto unghie touchscreen | arriva la soluzione per usare il telefono con le unghie lunghe

È stata annunciata una nuova soluzione che permette di usare il telefono touchscreen senza dover rinunciare alle unghie lunghe. Questa innovazione, destinata a facilitare le persone che preferiscono avere unghie curate e lunghe, mira a rendere più semplice l’interazione con dispositivi mobili senza dover applicare tecniche alternative o strumenti specifici. L’annuncio proviene da una rivista di gossip e spettacoli.

Le unghie lunghe vi creano problemi a digitare messaggi sul cellulare? La soluzione per voi è in arrivo! Un team di ricercatori americani ha sviluppato uno smalto trasparente che funziona sui touchscreen degli smartphone. Ecco tutti i dettagli. Chi ama portare le unghie lunghe lo sa bene, digitare ad esempio messaggi sul cellulare spesso diventa un’impresa, in quanto si è costrette ad appoggiare il polpastrello di traverso con un movimento goffo, anche solo per scrivere un breve testo. Finalmente è appena arrivata la notizia che tutte le amanti delle unghie lunghe stavano aspettando: è stato infatti realizzato uno smalto trasparente in grado...🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Smalto unghie touchscreen: arriva la soluzione per usare il telefono con le unghie lunghe Addio al “dito zombie”, arriva lo smalto che aiuta a usare il touchscreen anche con le unghie lunghissime: ecco come funzionaChi ama sfoggiare una manicure importante conosce perfettamente la frustrazione della scena: sei lì, smartphone in mano, e invece di digitare... Unghie lunghe e smartphone, ecco lo smalto che risolve il problemaChiunque abbia provato a usare uno smartphone o un tablet con unghie lunghe sa quanto possa essere complicato.