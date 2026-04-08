Con l’arrivo della primavera, le tendenze di bellezza si orientano verso nuance delicate e lucenti. Tra queste, le unghie perlate si sono affermate come scelta popolare, grazie alla loro capacità di aggiungere un tocco di eleganza senza complicare la manicure. La loro superficie riflettente crea un effetto luminoso che si adatta alle atmosfere più leggere e fresche di questa stagione.

La primavera porta con sé luce e colori delicati, e anche la manicure segue questa atmosfera. Tra le tendenze più eleganti, le unghie perlate si distinguono per la loro capacità di combinare raffinatezza e modernità in un dettaglio semplice ma d’impatto. L’effetto madreperla cattura la luce, creando riflessi iridescenti che rendono le mani luminose e sofisticate. Per chi desidera un look minimal, una base bianco latte con finitura cromata perlata è la scelta ideale. Morbida e luminosa, questa manicure è facile da abbinare a qualsiasi stile e perfetta sia per il quotidiano sia per occasioni più eleganti. Per aggiungere profondità, la tecnica a vortice applicata solo sulle punte offre un effetto tridimensionale originale, capace di rinnovare la classica french perlata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le unghie perlate si distinguono per la loro capacità di combinare raffinatezza e modernità in un dettaglio semplice ma d’impatto

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Si parla di: Unghie perlate, la manicure più elegante della primavera 2026.

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