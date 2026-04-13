Avengers | Doomsday Steve Rogers e Thor contro Doctor Doom? Cosa rivela la nuova sinossi

Una nuova sinossi proveniente dal Giappone offre alcune anticipazioni su ciò che arriverà al cinema a partire dal 16 dicembre. La descrizione fa riferimento a Avengers: Doomsday e menziona la presenza di Steve Rogers e Thor impegnati in una battaglia contro Doctor Doom. I dettagli filtrati indicano una trama incentrata su questa possibile alleanza tra i personaggi e il villain, senza ulteriori specifiche sui sviluppi della storia.

Dal Giappone trapela una nuova sinossi che rivela qualche piccolo dettaglio in più su cosa aspettarsi al cinema a partire dal 16 dicembre. Tutti pronti per l'arrivo di Avengers: Doomsday? Anche se mancano ancora molti mesi al 16 dicembre, data di uscita italiana del colossale cinecomic che rilancerà la saga dei Vendicatori, una nuova sinossi rivela qualche dettaglio in più. La sinossi in questione sarebbe apparsa su un flyer promozionale che arriva direttamente dal Giappone e che è trapelato sui social media in concomitanza col CinemaCon di Las Vegas, dove Disney ha fornito qualche anticipazione sui suoi assi nella manica in arrivo al cinema nei prossimi mesi trapelato.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Steve Rogers e Thor contro Doctor Doom? Cosa rivela la nuova sinossi Avengers: Doomsday, Trapelata la Trama? Thor contro Doctor Doom in un Epico Scontro in 5 Atti Le ultime indiscrezioni dal web disegnano un quadro colossale per il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe. Avengers: Doomsday, un rumor rivela da quale Terra proviene Steve RogersDopo la conferma del ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America nel prossimo crossover dei Marvel Studios, circolano nuove e insistenti voci... AVENGERS: DOOMSDAY - Thor Trailer (2026) Marvel Studios