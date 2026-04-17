Durante il CinemaCon, i Marvel Studios hanno presentato il primo trailer completo di

I Marvel Studios hanno rubato la scena nel panel Disney con il primo atteso full trailer di Doomsday che svela il villain di Robert Downey Jr. Quando manca alla presentazione "ufficiale" del Dottor Destino di Robert Downey Jr. nel trailer di Avengers: Doomsday? Poco, speriamo. Nel frattempo a godere della visione del primo spettacolare promo nella sua interezza è stato il pubblico di esercenti cinematografici del CinemaCon di Las Vegas nel momento clou della presentazione Disney. Introdotto dal capo di Marvel Kevin Feige e dai registi Anthony e Joe Russo, Downey è salito sul palco sulle note di Sympathy for the Devil dei Rolling Stones e ha confessato: "Non avrei mai immaginato di riunirmi con questa fantastica squadra, per non parlare di interpretare un nuovo personaggio".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, il trailer scuote il CinemaCon e svela Doctor Doom, quando potremo vederlo?

Avengers: Doomsday - AI Concept Trailer (2026) | Spider-Man vs Dr. Doom

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Panoramica sull’argomento

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