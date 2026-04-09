Negli ultimi tempi, gli utenti dell'abbonamento a Netflix hanno notato un incremento dei costi mensili, che si è verificato senza annunci ufficiali o spiegazioni dettagliate. Molti si sono trovati a dover pagare di più, spesso senza aver ricevuto comunicazioni chiare sull’aumento. In alcuni casi, si sono chiesti come procedere per ottenere un rimborso o annullare l’abbonamento.

Per anni, gli abbonati a Netflix hanno pagato in silenzio un piccolo aumento ogni mese, spesso senza quasi accorgersi che il prezzo saliva. Ora, un tribunale ha stabilito che tali aumenti non erano giuridicamente giustificati e milioni di clienti potrebbero presto ricevere un rimborso di centinaia di dollari sui propri conti. Come molti servizi in abbonamento, Netflix ha aumentato gradualmente i propri prezzi nel corso degli anni, addebitando costi aggiuntivi ai propri clienti senza «una valida motivazione». Sebbene ogni singolo aumento potesse sembrare relativamente modesto, il tribunale ha riconosciuto che l’effetto cumulativo era significativo, in particolare per gli abbonati fedeli che hanno mantenuto attivi i propri account per anni senza interruzioni. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Abbonamenti Netflix aumentati, come chiedere il rimborso

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Netflix: aumenti abbonamenti illegittimi per il Tribunale di Roma. Rimborsi fino a 500 euro, come ottenerli x.com