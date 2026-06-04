Avellino Cuzzola | Il vero problema non è finanziario ma organizzativo

A breve, il Comune di Avellino formerà la nuova Giunta comunale. Il sindaco ha espresso auguri di buon lavoro ai futuri assessori, sottolineando l'importanza di lavorare nell'interesse della città e della comunità locale. La discussione pubblica si è concentrata su questioni organizzative piuttosto che finanziarie, evidenziando che il vero problema riguarda la gestione e la strutturazione delle attività amministrative.

A giorni Avellino avrà la sua nuova Giunta comunale. Al Sindaco e ai futuri assessori desidero formulare fin da ora i migliori auguri di buon lavoro, nell'interesse della città e della comunità irpina. Mi permetto una riflessione da ex Assessore al Bilancio che ha avuto l'onore di servire questa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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