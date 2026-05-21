Flotilla | Ben Gvir è ripugnante ma il problema vero è l’impunità totale di cui gode Israele

Da it.insideover.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video diffuso mostra il ministro israeliano mentre deride, insulta e minaccia gli attivisti della Flotilla nel porto di Ashdod, costringendoli in ginocchio. Il contenuto ha suscitato reazioni di condanna a livello internazionale e ha attirato l’attenzione sui comportamenti delle autorità israeliane. Tuttavia, le discussioni si concentrano anche sulla questione più ampia dell’impunità di cui gode Israele, che permette a funzionari e forze di sicurezza di agire senza conseguenze legali. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla tutela dei diritti umani e sulla responsabilità delle autorità.

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Il video di Itamar Ben Gvir, quello in cui il ripugnante ministro israeliano deride, insulta e minaccia gli attivisti della Flotilla ammassati nel porto di Ashdod e costretti in ginocchio, ha fatto il giro del mondo e ha destato il giusto sdegno della politica internazionale. Tra i primi a prendere posizione il nostro presidente Sergio Mattarella, la prima ministra Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Tajani e il ministro della Difesa Crosetto. Bene così. Sarà complicato per i soliti noti ora cianciare di antisemitismo a proposito di un vertice istituzionale, quello italiano, che nei confronti di Israele si è sempre mosso con pacatezza persino eccessiva. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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