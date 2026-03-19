Alan Friedman | Trump influenzato da Netanyahu e Putin Ma il problema vero è l’impreparazione

Alan Friedman ha commentato come il presidente sia influenzato da Netanyahu e Putin, sottolineando che il vero problema risiede nell’impreparazione. Durante un intervento a Roma, il giornalista ha evidenziato che questa mancanza di preparazione è una caratteristica che definisce il suo modo di agire, mentre ha spiegato le dinamiche delle influenze esterne sulla sua leadership.

Roma – Un presidente di fondo impreparato. Alan Friedman, giornalista e autore del libro "La fine dell’impero americano”, spiega come mai Trump riesca a farsi influenzare da Putin e Netanyahu. Alan Friedman, il presidente Donald Trump sembra avere un rapporto privilegiato con Benjamin Netanyahu. Perché questa sintonia così forte? “Molto lo chiarisce Marco Rubio, che pochi giorni dopo l’inizio della guerra disse che Trump era stato informato dagli israeliani dell’attacco imminente e aveva deciso di coordinare la tempistica americana con quella israeliana. Poi ha provato a correggere il tiro, ma il punto resta: Netanyahu ha avuto un’influenza significativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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