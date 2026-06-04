A causa di un aumento delle multe elevate tramite autovelox, la città ha registrato un record nel numero di sanzioni. Il comandante locale ha dichiarato che potrebbe esserci una riduzione nei ricorsi e che non saranno installati ulteriori dispositivi di controllo. La notizia è stata comunicata dal rappresentante del Codacons, che ha evidenziato l'incremento nel conteggio delle multe. Non sono stati forniti dettagli sul numero totale di sanzioni o sul numero di ricorsi presentati.

Comandante Marco Ivano Caglioti, per il Codacons Ancona è una città da record sul fronte della crescita delle multe da autovelox. Può dipendere dal fatto che le macchinette siano impostate con meno tolleranza? "Non credo dipenda dalla tolleranza, forse abbiamo meno ricorsi da parte dei cittadini che prendono le multe e decidono di pagare. Quando la sanzione non è molto alta non conviene nemmeno fare ricorso. Ad ogni modo dobbiamo ancora studiare il dato, ho letto anche io quanto è stato stimato dal Codacons ma dobbiamo approfondire. Come città posso dire che abbiamo spento solo due autovelox ultimamente, altre città potrebbero averne spenti di più". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autovelox, record di multe: "Qui forse meno ricorsi. Non ne metteremo altri"

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