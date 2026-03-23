Autovelox ‘bocciato’ vinti altri due ricorsi

Empolese Valdelsa, 23 marzo 2026 – A volte ritornano. Spesso ritorna, così come nel gioco dell’oca si ripassa dal via, la storia dell’ autovelox di Montelupo Fiorentino. Ormai mitico. Si ha notizia che il giudice di pace di Empoli nelle ultime settimane abbia accolto le istanze di due automobilisti, decidendo che l’Unione deve restituire loro i proventi delle multe. In un caso con modeste spese accessorie. E si ha notizia che l’ Unione dei Comuni non abbia proposto ricorso in appello (laddove invece sarebbero pendenti altri ricorsi del genere), date anche le cifre non mostruose. Insomma: da anni, ciclicamente, ecco cittadini raggiunti da multe ‘montelupine’ che vincono il loro round nell’ufficio giudiziario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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