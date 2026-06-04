Autovelox nel limbo | il ritardo del decreto rischia le multe
Il decreto che dovrebbe regolare l’uso degli autovelox è in ritardo, mettendo a rischio molte multe. Si stima che il 71% degli autovelox attualmente in funzione potrebbe essere considerato non legale a causa di questa mancanza di normative aggiornate. La situazione ha generato incertezza sulla validità delle sanzioni già emesse e sulla legittimità delle apparecchiature installate senza le procedure corrette.
Quali multe rischiano di diventare nulle a causa del ritardo burocratico?. Perché il 71% degli autovelox attuali potrebbe non essere legale?. Come cambierà la validità dei dispositivi installati prima del 2017?. Chi è il responsabile legale della gestione di questi strumenti metrologici?.? In Breve Il 71% degli strumenti di rilevazione sul territorio nazionale non rispetta i requisiti di omologazione.. La Cassazione ha stabilito il principio di nullità delle multe per mancanza di omologazione formale.. Dispositivi installati dopo il 2017 riceverebbero riconoscimento automatico tramite il DM 2822017.. Il Ministero dovrà esprimersi sull'omologazione entro 60 giorni per gli enti locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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