Autovelox nel limbo | il ritardo del decreto rischia le multe

Notizia in breve

Il decreto che dovrebbe regolare l’uso degli autovelox è in ritardo, mettendo a rischio molte multe. Si stima che il 71% degli autovelox attualmente in funzione potrebbe essere considerato non legale a causa di questa mancanza di normative aggiornate. La situazione ha generato incertezza sulla validità delle sanzioni già emesse e sulla legittimità delle apparecchiature installate senza le procedure corrette.