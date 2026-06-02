Autovelox decreto promosso dalla Ue Multe in calo non sempre | gli incassi città per città

Notizia in breve

La UE ha dato il via libera al decreto italiano sull’omologazione degli autovelox, che ora attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In alcune città, le multe hanno registrato un calo, mentre in altre i incassi sono rimasti stabili o sono aumentati. La normativa prevede nuove modalità di controllo della velocità e regole più stringenti per l’installazione e l’utilizzo degli autovelox. La misura mira a uniformare le procedure e migliorare la sicurezza stradale.