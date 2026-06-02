Autovelox decreto promosso dalla Ue Multe in calo non sempre | gli incassi città per città
La UE ha dato il via libera al decreto italiano sull’omologazione degli autovelox, che ora attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In alcune città, le multe hanno registrato un calo, mentre in altre i incassi sono rimasti stabili o sono aumentati. La normativa prevede nuove modalità di controllo della velocità e regole più stringenti per l’installazione e l’utilizzo degli autovelox. La misura mira a uniformare le procedure e migliorare la sicurezza stradale.
Roma, 2 giugno 2026 – Il decreto omologazione degli autovelox voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dopo che la UE ha dato un sostanziale via libera. Si è conclusa infatti senza osservazioni la procedura Tris ( Technical regulation information system ), che obbliga gli Stati a comunicare alla Commissione qualsiasi bozza di regolamento tecnico. https:www.quotidiano.netvideoesame-della-patente-guide-certificate-e-costi-cosa-cambia-davvero-jjgbgsx8 Nel frattempo il Codacons registra un calo delle multe su scala nazionale nel 2025, bilancio frutto di un anno in cui ha pesato molto l’orientamento della Cassazione, che fin dal 2024 ha annullato le sanzioni ribadendo l’obbligo di omologazione, non solo di approvazione, per tutti gli strumenti che misurano la velocità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Multe Autovelox, conto alla rovescia arriva il decreto che cambia multe e ricorsi
Notizie e thread social correlati
Multe autovelox: incassi in calo dell’8,9% nelle grandi cittàGli incassi delle multe autovelox nelle grandi città sono diminuiti dell’8,9% rispetto all’anno precedente.
Multe con l’autovelox, proventi in calo in tutta Italia: a Palermo incassi per 4,2 milioniNel 2025 i proventi delle multe autovelox in Italia sono diminuiti dell’8,9% rispetto all’anno precedente.
Autovelox, decreto promosso dalla Ue. Multe in calo (non sempre): gli incassi città per cittàPer avere validità, il testo dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ma sanerà le controversie? Ecco i pareri di Anvu (Associazione professionale polizia locale e Cgdp (Confederazione giudic ... quotidiano.net
Autovelox, via libera dell'Ue al decreto ma l'iter è ancora fermo. Dubbi sull'ecosostenibilità del sistemaOltre all'aspetto sanzionatorio, la vicenda riguarda anche il ruolo degli autovelox nella sicurezza stradale e nella gestione sostenibile della mobilità ... telenord.it