Le multe per autovelox sono in calo in alcune città, mentre in altre aumentano significativamente. Il ministro dei Trasporti ha ribadito che i dispositivi non servono a incrementare le entrate dei comuni. Alcune amministrazioni segnalano una diminuzione delle sanzioni, altre invece registrano un raddoppio delle multe. La variazione riguarda specifiche aree urbane e dipende da diversi fattori, tra cui l’uso e la gestione dei sistemi di controllo della velocità.

D’altronde lo ha ripetuto a ogni occasione buona, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che quei benedetti (si fa per dire) autovelox, croce e delizia della strada, croce per gli automobilisti e delizia per le amministrazioni comunali, non servivano a rimpinguare le entrate locali. Lo ha detto, lo ha ripetuto, dopo che è scoppiato il grande caos dell’omologazione-approvazione, a marzo, alla Camera, ha pure chiarito durante un question time che solo «quelli approvati dal 2017 in poi saranno considerati automaticamente coerenti con i requisiti di omologazione» mentre i precedenti «potranno essere utilizzati solo se il relativo prototipo sarà adeguato ai nuovi requisiti tecnici» perché, di nuovo, tocca «superare l’idea dell’autovelox usato solo per far cassa» e riaffermare invece «che la sicurezza stradale viene prima di tutto». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Autovelox, crollano le multe? Occhio: le città dove raddoppiano

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