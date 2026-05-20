Occhio allo Street Control da giovedì a sabato foggiani all' erta | ecco dove si rischiano le multe

Da giovedì a sabato, le autorità locali effettueranno controlli sulle soste irregolari in diverse zone della città. La polizia utilizzerà la strumentazione elettronica Street Control per verificare la regolarità delle soste e multare chi non rispetta le norme. Le aree interessate e le date precise dei controlli sono state comunicate ufficialmente e i residenti sono invitati a prestare attenzione ai divieti di sosta durante questo periodo.

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