Occhio allo Street Control da giovedì a sabato foggiani all' erta | ecco dove si rischiano le multe

Da foggiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì a sabato, le autorità locali effettueranno controlli sulle soste irregolari in diverse zone della città. La polizia utilizzerà la strumentazione elettronica Street Control per verificare la regolarità delle soste e multare chi non rispetta le norme. Le aree interessate e le date precise dei controlli sono state comunicate ufficialmente e i residenti sono invitati a prestare attenzione ai divieti di sosta durante questo periodo.

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La polizia locale comunica le date e le zone in cui verranno effettuati i controlli delle soste irregolari in città utilizzando la strumentazione elettronica Street Control.Vediamole in dettaglio:Giovedì 21 maggio dalle ore 8 alle 14 i controlli verranno effettuati in Viale Manfredi, Corso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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