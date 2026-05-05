Foggiani avvisati da mercoledì a venerdì occhio allo Street control | ecco dove si rischiano le multe
Da mercoledì a venerdì, i residenti di questa città dovranno fare attenzione alle aree soggette a controlli stradali. La Polizia Locale ha annunciato l’attivazione di dispositivi elettronici, noti come 'Street Control', per verificare le soste irregolari. I controlli si svolgeranno in specifici punti, tra cui viale Manfredi, Corso Garibaldi, via Martire, Corso Roma e Piazza della Vittoria, con orari che vanno dalle 8 alle 14.
Tolleranza zero della Polizia Locale in città, atteso che nei prossimi giorni verrà attivata la strumentazione elettronica o ‘Street Control' per accertare le soste irregolariMercoledì 6 maggio, dalle 8 alle 14, controlli in viale Manfredi, Corso Garibaldi, via Martire, Corso Roma, Piazza della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Dal mondo dello sport allo street style: ecco come abbinare le sneakers da corsa con cinque idee outfit che uniscono comfort, funzionalità e glamour urbano
Street dance e competizioni, a Bari torna South Control: attesi 2mila partecipantiSi svolgerà da giovedì 26 a domenica 1° marzo a Bari l'evento South Control 2026, appuntamento con la street dance internazionale giunto alla quinta...