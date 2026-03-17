Autostrada chiusa Inferno in galleria maxi tamponamento | vigili del fuoco e 118 sul posto

Un maxi tamponamento si è verificato in una galleria dell’autostrada, coinvolgendo oltre 80 mezzi e causando la chiusura del tratto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 per soccorrere i feriti e gestire l’emergenza. Centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati nel traffico, mentre il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni.

“Autostrada chiusa”. Maxi tamponamento in galleria, oltre 80 mezzi Un risveglio segnato dal caos e dalla paura per centinaia di automobilisti, rimasti improvvisamente intrappolati in un tratto autostradale trasformato in un groviglio di lamiere. In pochi istanti, quello che doveva essere un normale spostamento mattutino si è trasformato in una scena drammatica, con lunghe code, clacson e richieste di aiuto provenienti da ogni direzione. >> Grande Fratello Vip, choc nella notte: quei due nel letto, cosa è successo Tutto è accaduto nelle prime ore della giornata, quando il traffico iniziava a intensificarsi e la visibilità all’interno del tunnel risultava già ridotta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Leggi anche: Terribile incidente in galleria, tutto bloccato: 118 e vigili del fuoco sul posto Maxi tamponamento in Fipili: diverse auto coinvolte, intervento di vigili del fuoco e 118Scandicci (Firenze), 30 gennaio 2026 – Maxi tamponamento in Fipili intorno alle 20. Aggiornamenti e notizie su Autostrada chiusa Temi più discussi: Inferno in A4 – Scontro fra due autocisterne, autostrada chiusa (video); Inferno in A4, scontro tra autocisterne: una prende fuoco - POP; 5870900353388186787; Inferno di fuoco in autostrada dopo il rogo del camion. FOTO. Incidente in A1, due camion si scontrano in galleria: un morto. Autostrada chiusa: traffico in tilt e chilometri di codaÈ stata una mattinata tragica sul tratto appenninico dell'A1, dove un violentissimo scontro tra due camion all'interno della galleria Monte Mario è costato la vita a ... corriereadriatico.it Incidente oggi in A1 nel Bolognese, scontro tra camion: un morto. Autostrada chiusa 3 ore e poi riapertaLo schianto nella galleria Monte Mario a Sasso Marconi, code fino a 10 km e traffico in tilt. Distribuita l’acqua agli automobilisti bloccati. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradal ... ilrestodelcarlino.it La Sicilia. . Grave incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo, dove un maxi tamponamento ha coinvolto circa 80 veicoli. L’arteria è stata chiusa poco prima dello svincolo di Rometta Marea, con uscita obbligatoria. - facebook.com facebook