Un grave incidente mortale ha causato la chiusura dell’autostrada questa mattina, provocando un caos nel traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trovato più persone coinvolte. La strada è rimasta bloccata per ore, creando lunghe code e disagi per chi viaggiava in direzione delle destinazioni. Decine di automobilisti si sono trovati bloccati nel traffico intenso.

Le prime ore della mattinata si sono trasformate in un incubo per decine di automobilisti che si stavano dirigendo verso le proprie destinazioni. Un violento incidente stradale ha provocato pesanti conseguenze sulla viabilità e un tragico bilancio che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. La scena che si è presentata ai primi testimoni è stata drammatica, con mezzi gravemente danneggiati e traffico completamente paralizzato. Secondo le prime ricostruzioni, due furgoni sono entrati in collisione in modo estremamente violento. L’urto è stato tale da causare il ribaltamento di uno dei veicoli coinvolti, che ha disperso il proprio carico lungo la carreggiata, creando ulteriori rischi per gli automobilisti sopraggiunti e rendendo particolarmente complesse le operazioni di messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Autostrada chiusa”. Gravissimo incidente mortale, traffico in tilt: 118 sul posto

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