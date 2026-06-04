Diego Di Fabio si prepara per il Mugello al volante della Ferrari 296 GT Challenge, con cui gareggerà nel campionato italiano Gran Turismo Sprint GT Cup. La vettura è fornita dal Team Spirit of Racing (AF Corse). Il pilota pesarese, 23 anni, sta consolidando il rapporto con la Ferrari e il team durante le sessioni di allenamento e le prime competizioni. La partecipazione al campionato rappresenta un passo importante nella sua carriera.

Prosegue la crescita e l’affiatamento di Diego Di Fabio con la nuova Ferrari 296 GT Challenge che il Team Spirit of Racing (AF Corse), ha messo a disposizione del 23enne pilota pesarese, per disputare il campionato italiano Gran Turismo Sprint GT Cup. Nel secondo appuntamento di Vallelunga, andato inscena lo scorso weekend, Di Fabio affiancato dal giovane e veloce italo-brasiliano Leonardo Megna, ha impressionato nelle prove libere e nei due turni di qualifica mantenendosi nei suoi turni sempre ai vertici della classifica, chiudendo con un ottimo quarto posto per Gara-1 e la prima fila per Gara-2. In Gara-1 è stato Di Fabio a prendere la... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Sport.quotidiano.net - Automobilismo. Diego Di Fabio e la Ferrari verso il Mugello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

MotoGP, per Fabio Di Giannantonio il GP d’Italia sarà cruciale. Il Mugello crocevia nella strada verso il titolo mondialeIl Gran Premio d’Italia di MotoGP si svolgerà al Mugello nel fine settimana, con Fabio Di Giannantonio tra i piloti più attesi.

Automobilismo, team perugino trionfa al Ferrari Challenge Europeo Trofeo PirelliUna domenica di gara all’Autodromo Internazionale del Mugello ha visto il team perugino conquistare la vittoria nel secondo round del Ferrari...

Temi più discussi: Automobilismo. Diego Di Fabio e la Ferrari verso il Mugello; Debutta la Ferrari Luce: la prima elettrica del Cavallino rompe gli schemi. Ecco i segreti; Benedetto Vigna: Ferrari Luce diversa da tutte perché il design sostiene la tecnologia.

Automobilismo. Diego Di Fabio e la Ferrari verso il MugelloProsegue la crescita e l’affiatamento di Diego Di Fabio con la nuova Ferrari 296 GT Challenge che il Team ... msn.com

Diego Di Fabio sulla Ferrari. Una sfida affascinanteDiego Di Fabio sarà al via del campionato iaaliano Gran turismo Sprint Cup con la Ferrari 296 Challenge del Team Spirit of Racing, la squadra di AF Corse per il campionato italiano. Un importante ... ilrestodelcarlino.it