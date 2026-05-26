MotoGP per Fabio Di Giannantonio il GP d’Italia sarà cruciale Il Mugello crocevia nella strada verso il titolo mondiale

Fabio Di Giannantonio è uno dei piloti più attesi del Gran Premio d’Italia di MotoGP, che si disputerà al Mugello nel fine settimana. Per il ventisettenne romano, quello in arrivo può essere un weekend cruciale nell’ economia della sua stagione, sin qui eccellente, tanto da avergli conferito il profilo di candidato al titolo. Un ruolo impronosticabile solo tre mesi orsono. Eppure, Diggia ha saputo tenere una continuità di rendimento a lui sconosciuta in passato. Non è mai uscito dai primi sei, attestandosi tre volte sul podio e vincendo una gara (quella del Montmelò, andata in scena due settimane fa). Ha condito tutto con un paio di podi nelle Sprint, ottenendo il ragguardevole bottino di 116 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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MotoGP, l'intervista a Fabio Di Giannantonio post Sprint Race del GP della Thailandia

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Fabio Di Giannantonio vince la gara del Gran Premio di Catalogna. reddit

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