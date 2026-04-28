Automobilismo team perugino trionfa al Ferrari Challenge Europeo Trofeo Pirelli
Una domenica di gara all’Autodromo Internazionale del Mugello ha visto il team perugino conquistare la vittoria nel secondo round del Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli. Il pilota Max Mugelli ha concluso in prima posizione, portando a casa un risultato importante davanti al pubblico di casa. La competizione si è svolta domenica 26 aprile, con Mugelli che ha dominato la corsa e salito sul gradino più alto del podio.
Una domenica da incorniciare per Max Mugelli che domenica 26 aprile è salito sul gradino più alto del podio nel secondo round del Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli all’Autodromo Internazionale del Mugello, firmando un successo dal sapore speciale davanti al pubblico di casa.Sui saliscendi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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