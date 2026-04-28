Automobilismo team perugino trionfa al Ferrari Challenge Europeo Trofeo Pirelli

Una domenica di gara all’Autodromo Internazionale del Mugello ha visto il team perugino conquistare la vittoria nel secondo round del Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli. Il pilota Max Mugelli ha concluso in prima posizione, portando a casa un risultato importante davanti al pubblico di casa. La competizione si è svolta domenica 26 aprile, con Mugelli che ha dominato la corsa e salito sul gradino più alto del podio.