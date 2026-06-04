Auto si ribalta in un campo due giovani in elisoccorso al Maggiore di Parma | sono gravi

Un’auto si è ribaltata in un campo tra Cadeo e Saliceto, in provincia di Piacenza, mercoledì 3 giugno nel tardo pomeriggio. Due giovani di 21 e 24 anni sono stati trasportati in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma, dove si trovano in condizioni gravi. La vettura è uscita di strada e si è ribaltata nel campo.

Sono stati trasportati in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma e si trovano in gravi condizioni di salute i due giovani amici di 21 e 24 anni, coinvolti in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 giugno tra Cadeo e Saliceto, in provincia di Piacenza. I due stavano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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