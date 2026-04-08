Auto si ribalta mentre percorre l' A1 tra Parma e Reggio | due feriti al Maggiore di Parma

Un incidente si è verificato questa mattina sull'autostrada A1 tra Parma e Reggio Emilia, coinvolgendo una Fiat Punto che si è ribaltata lungo la carreggiata. Due persone che viaggiavano a bordo sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Una Fiat Punto si è ribaltata mentre percorreva il tratto dell'autostrada A1 tra Parma e Reggio Emila, nella mattinata di mercoledì 8 aprile. Erano da poco passate le 9.30 quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è cappottato lungo la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Auto prende fuoco mente percorre l'A1: code e rallentamenti tra Parma e CampegineUn auto ha preso fuoco mentre stava percorrendo l'autostrada A1, tra i caselli di Parma e di Campegine/Terre di Canossa. Auto si ribalta mentre percorre la via Emilia a Parola: conducente in ospedaleUn'auto si è ribaltata, mentre percorreva la via Emilia all'altezza di Parola nel primissimo pomeriggio di martedì 24 marzo. Argomenti più discussi: Auto finisce fuori strada e poi si ribalta: grave il conducente, illesi mamma e bambino; Grave incidente a Gravellona, un'auto si ribalta per strada: morta una persona; Biker finisce a terra mentre affronta la discesa, soccorso con l’elicottero; Schianto tra due mezzi auto si cappotta sulla carreggiata. Auto si ribalta a Corniglio: un ferito al MaggioreUn’auto si è ribaltata lungo strada Val Parma a Corniglio, in serata. Immediato l’arrivo del 118, che ha trasportato il conducente al pronto soccorso di Parma con ferite giudicate lievi. gazzettadiparma.it E' ancora in gravi condizioni l'adolescente ricoverato al Maggiore di Parma per una meningite. Il ragazzo, che si trova in terapia intensiva, ha usato l'autobus tutti i giorni e questo ha consigliato all'Ausl di fare un appello ai passeggeri, per la maggior parte stud - facebook.com facebook