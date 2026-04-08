Auto si ribalta mentre percorre l' A1 tra Parma e Reggio | due feriti al Maggiore di Parma

Da parmatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina sull'autostrada A1 tra Parma e Reggio Emilia, coinvolgendo una Fiat Punto che si è ribaltata lungo la carreggiata. Due persone che viaggiavano a bordo sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Una Fiat Punto si è ribaltata mentre percorreva il tratto dell'autostrada A1 tra Parma e Reggio Emila, nella mattinata di mercoledì 8 aprile. Erano da poco passate le 9.30 quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è cappottato lungo la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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