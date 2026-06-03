Auto si ribalta nel campo gravi due giovani

Due giovani di 21 e 24 anni sono rimasti gravemente feriti dopo che l'auto si è ribaltata in un campo lungo la strada Riglio tra Cadeo e Saliceto nel tardo pomeriggio del 3 giugno. L'incidente è avvenuto in un tratto di strada e i soccorsi sono intervenuti sul posto. Le condizioni dei due feriti sono considerate gravi. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente.

Due giovani amici di 21 e 24 anni sono rimasti gravemente feriti nel tardo pomeriggio del 3 giugno a causa di un incidente stradale avvento tra Cadeo e Saliceto, lungo strada Riglio. Erano a bordo di una Fiat Punto che per cause ancora al vaglio dei carabinieri è uscita di strada ribaltandosi in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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