Auto fuori controllo esce di strada e si schianta | c' è un ferito

Un uomo di 69 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 di oggi nei pressi dei campi di Gabbiolo, in direzione Povo. L’auto ha perso il controllo, è uscita di strada e si è schiantata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le condizioni del ferito non sono state rese note.

L’allarme è scattato poco dopo le 12 di oggi, giovedì 4 giugno, quando un uomo di 69 anni è rimasto ferito in un incidente stradale: lo schianto è avvenuto nei pressi dei campi di Gabbiolo, in direzione Povo.In base ai primi riscontri, l’incidente sarebbe dovuto a un’uscita autonoma dell’auto su. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Castello di Godego, auto esce di strada e si schianta contro un palo Telecom - TG Plus NEWS Treviso

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