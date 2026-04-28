Auto fuori strada si schianta contro gli alberi | 67enne ferito

Nella serata di martedì 28 aprile, tra Castellarquato e Lugagnano, un'auto ha percorso la carreggiata e si è schiantata contro alcuni alberi ai margini della strada provinciale. A bordo c'era un uomo di 67 anni che è rimasto ferito nell’incidente. La vettura, una Citroen, ha subito danni consistenti dopo aver perso il controllo e aver colpito gli alberi lungo il percorso.

Incidente stradale nella serata di martedì 28 aprile tra Castellarquato e Lugagnano. Un uomo di 67 anni è finito fuori strada alla guida della sua utilitaria Citroen che si è schiantata contro alcuni alberi sul margine della strada provinciale. I vigili del fuoco di Fiorenzuola lo hanno estratto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Auto esce fuori strada schiantandosi contro alcuni alberi, ferito il conducenteSul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco con una squadra inviata dal distaccamento di Palagonia per il recupero del mezzo e... Leggi anche: Auto fuori controllo si schianta contro altri veicoli in sosta: c'è un ferito Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tempio Pausania, auto esce fuori strada e si ribalta; Auto va fuori strada, si ribalta e finisce contro un albero: un ferito in codice rosso; Incidente sulla Cimina a Viterbo: auto fuori strada, un ferito; Caprera, si sfiora la tragedia: auto fuori strada. Auto fuori strada sulla provinciale 5: il veicolo si ribaltaAglientu. Incidente d'auto autonomo nel pomeriggio di oggi sulla strada per Aglientu. Intorno alle 16 la squadra dei Vigili del Fuoco di Tempio Pausania è intervenuta sulla Strada provinciale 5 Aglie ... olbia.it Auto finisce fuori strada e si ribalta, cinque persone soccorseSANT'ELPIDIO A MARE - L'sos è scattato intorno alle 19,30. Intervento dei sanitari dell'automedica e di quelli della Croce azzurra Sant'Elpidio a Mare, insieme ai Vigili del Fuoco. L'incidente è avven ... cronachefermane.it Bufera di neve fuori stagione a Mosca: alberi caduti sulle auto e strade bloccate nella capitale x.com Auto fuori strada, giovane incastrato tra le lamiere Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/auto-strada-mezzano-giovane-estratto-dalle-lamiere-portato-ospedale/ - facebook.com facebook