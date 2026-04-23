Auto fuori controllo si schianta contro altri veicoli in sosta | c' è un ferito

Un incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Cuma a Bacoli, coinvolgendo un’auto fuori controllo che si è schiantata contro veicoli in sosta. Nell’impatto è rimasto ferito un uomo, mentre altri mezzi sono stati danneggiati. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non ci sono altre persone coinvolte o segnalazioni di danni aggiuntivi.

Un violento incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Cuma a Bacoli. Diversi veicoli sono rimasti coinvolti nell'impatto che poteva trasformarsi in una tragedia. Per fortuna, infatti, è stato registrato un solo ferito, non in gravi condizioni, trasportato all'ospedale di Pozzuoli. Stando.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Paura in viale Europa, perde il controllo dell'auto e si schianta sui veicoli in sosta L'auto va fuori controllo e si schianta contro la cancellataIl piccolo paese di Lodrone si stava lentamente svegliando quando un violento rumore di ferraglia ha attirato l’attenzione di molti in quel di via... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Auto fuori controllo finisce contro un palo e lo piega; ??Schianto nella notte, l'auto va fuori controllo e si ribalta; Auto fuori controllo nella notte: grave un giovane a Cison di Valmarino; Auto fuori controllo piomba sulla trattoria: conducente estratto dalle lamiere. Perde il controllo e finisce fuori strada con l’auto, che si incendia: 28enne e figlio di 2 anni riescono a salvarsiUna 28enne ha perso il controllo dell'auto ed è finita fuori strada a Medole (Mantova) nel pomeriggio del 22 aprile ... fanpage.it Modica, auto fuori controllo travolge un pedoneL'incidente è accaduto questa mattina nella trafficata via Sacro Cuore. Ferito anche il conducente del veicolo ... lasicilia.it Incidente questa mattina lungo la #Superstrada della #Malpensa: #auto fuori strada, soccorso un uomo, abbattutto un lampione - facebook.com facebook Auto fuori strada in tangenziale, soccorsi anche tre minori - Cronaca x.com