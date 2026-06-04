Auto finisce sui binari del tram | mezzi pubblici bloccati
Un'auto è finita sui binari del tram in via Ponte dei Granili, causando il blocco della circolazione dei mezzi pubblici nella zona. L'incidente è avvenuto mercoledì 3 giugno nell'area orientale di Napoli, vicino a via Marina. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alla rimozione del veicolo. Non sono stati segnalati feriti. La circolazione dei tram e di altri mezzi nella zona è ripresa dopo il ritiro dell'auto dai binari.
Auto sui binari del tram e circolazione bloccata nella zona di Ponte dei Granili. È successo ieri, mercoledì 3 giugno, in via Ponte dei Granili, nell'area orientale di Napoli, non lontano da via Marina. La vettura, per cause ancora da chiarire, è finita lungo la sede tranviaria riservata ai mezzi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Treno deragliato a Milano, il momento dell'incidente
Notizie e thread social correlati
Incidente stradale, auto si ribalta sui binari del tramNella notte, un’auto si è ribaltata sui binari del tram tra via Reggia di Portici e via Ponte dei Granili.
Napoli, auto si ribalta sui binari del tram: conducente positivo all’alcol testNella notte in via Ponte dei Granili, un’auto si è ribaltata sui binari del tram.
Temi più discussi: Schianto nella notte davanti allo stadio a Torino: auto finisce sui binari del tram; Guida ubriaco a forte velocità, auto si ribalta e finisce su binari tram; A spasso sui binari, treni fermi per mezz'ora: bloccato un uomo dentro la galleria a San Lorenzo; Treno si scontra con uno scuolabus: grave incidente, 4 morti tra cui due studenti.
Napoli, auto finisce sui binari del tram a Ponte dei GraniliUn' auto finita sui binari del tram ha mandato in tilt la circolazione nella zona di Ponte dei Granili a Napoli, provocando pesanti ripercussioni sia sul trasporto pubblico sia ... ilmattino.it
Primo piano | Far west in stazione, la violenta lite finisce (quasi) a sassate sui binari facebook
Guida ubriaco a forte velocità, auto si ribalta e finisce su binari tram. A Napoli conducente e passeggero non gravi. Tasso alcolemico tre volte superiore #ANSA x.com
Auto si ribalta sui binari del tramLa scena ha immediatamente attirato l’attenzione dei residenti e degli automobilisti di passaggio ... ilfattovesuviano.it