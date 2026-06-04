Auto finisce sui binari del tram | mezzi pubblici bloccati

Notizia in breve

Un'auto è finita sui binari del tram in via Ponte dei Granili, causando il blocco della circolazione dei mezzi pubblici nella zona. L'incidente è avvenuto mercoledì 3 giugno nell'area orientale di Napoli, vicino a via Marina. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alla rimozione del veicolo. Non sono stati segnalati feriti. La circolazione dei tram e di altri mezzi nella zona è ripresa dopo il ritiro dell'auto dai binari.