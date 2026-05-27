Incidente stradale auto si ribalta sui binari del tram

Nella notte, un’auto si è ribaltata sui binari del tram tra via Reggia di Portici e via Ponte dei Granili. L’incidente ha coinvolto un solo veicolo, che si è capovolta sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati segnalati feriti gravi. La vettura si trovava ancora sui binari al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Un'automobile si è ribaltata nella notte sui binari del tram tra via Reggia di Portici e via Ponte dei Granili.Sul posto è giunto il 118 per soccorrere i feriti. Accertamenti sulle dinamiche dell'incidente stradale e sulle eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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INCIDENTE MORTALE SULLA CAMASTRA NARO PERDE LA VITA UN 25ENNE

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