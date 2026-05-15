Cassino Plant ai piedi del Dragone | BYD studia il sito Stellantis tra speranze di rilancio e ombre sul modello cinese
A Cassino, nel Lazio meridionale, si apre una nuova fase per il sito produttivo di Stellantis, che si trova sotto l’attenzione di BYD, la multinazionale cinese dell’auto. La società asiatica sta analizzando la struttura industriale, tra speranze di sviluppo e questioni legate al modello di business cinese. La discussione si concentra sulle opportunità di rilancio e sulle criticità legate a un possibile ingresso nel mercato europeo con una strategia che solleva dubbi e timori tra gli addetti ai lavori.
La promessa di futuro, nel cuore ferito della manifattura del Lazio meridionale, parla oggi il mandarino. Il colosso cinese BYD, che nel 2025 ha ufficialmente scalzato Tesla dal trono mondiale dell'auto elettrica (2,26 milioni di veicoli venduti contro 1,63 milioni), ha acceso i riflettori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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