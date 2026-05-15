Cassino Plant ai piedi del Dragone | BYD studia il sito Stellantis tra speranze di rilancio e ombre sul modello cinese

A Cassino, nel Lazio meridionale, si apre una nuova fase per il sito produttivo di Stellantis, che si trova sotto l’attenzione di BYD, la multinazionale cinese dell’auto. La società asiatica sta analizzando la struttura industriale, tra speranze di sviluppo e questioni legate al modello di business cinese. La discussione si concentra sulle opportunità di rilancio e sulle criticità legate a un possibile ingresso nel mercato europeo con una strategia che solleva dubbi e timori tra gli addetti ai lavori.

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