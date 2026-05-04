Una nuova versione dell’utilitaria elettrica cinese sta attirando l’attenzione nel mercato automobilistico. Il modello, denominato Dolphin Surf, presenta un design compatto e caratteristiche tecniche che la rendono competitiva rispetto ad altri veicoli elettrici di pari segmento. La casa produttrice, nota per la produzione di batterie, ha lanciato questa vettura senza indicare rivali diretti, ma il suo arrivo ha suscitato interesse tra gli appassionati di auto ecologiche.

BYD non è un nome nuovo nel mondo delle batterie - l'azienda di Shenzhen nasce nel 1995 proprio come produttrice di accumulatori - ma nel panorama automobilistico europeo è ancora una presenza relativamente recente, e con la Dolphin Surf lancia il suo attacco più diretto al cuore del mercato: le utilitarie elettriche accessibili. Un segmento affollato, dove si trovano avversarie agguerrite come la Fiat Grande Panda Electric, la Hyundai Inster e la Dacia Spring, ma dove la casa cinese si presenta con argomenti concreti: un prezzo d'attacco che parte da 19.490 euro per la versione Active con batteria da 30 kWh, una dotazione tecnologica insolita per la categoria e un design che non passa inosservato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - BYD Dolphin Surf: l'utilitaria elettrica cinese che non teme rivali

BYD Dolphin Surf: La Rivoluzione Elettrica Cinese Arriva in Europa

Notizie correlate

BYD Dolphin Surf: il sensore LiDAR che rivoluziona i viaggi? Cosa sapere BYD presenta a Pechino la Dolphin Surf 2026 con sensore LiDAR e 505 km autonomia.

Pausa forzata: Antonelli teme che i rivali colmino il divario tecnicoNel cuore della stagione automobilistica, Kimi Antonelli si trova nella sua residenza a San Marino, approfittando di una pausa forzata nel calendario...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: BYD Dolphin Surf 2026 evolve a Pechino: più autonomia e nuovo laser LIDAR | Quattroruote.it; BYD Dolphin Surf 2026: ha più autonomia e un avanzato LiDAR; Citroen e-C3 vs BYD Dolphin Surf, duello tra compatte per la città; Dolphin Surf 2026: più autonomia e LiDAR per l’elettrica low cost di BYD.

BYD Dolphin Surf: l'utilitaria elettrica cinese che non teme rivaliPiccola fuori, sorprendente dentro: la Dolphin Surf porta in Europa tecnologia, spazio e un prezzo difficile da ignorare. Stupisce anche sull’autonomia ... ilgiornale.it

BYD Dolphin Surf: la nuova versione ha 100 km in più di autonomia e il LiDARIl nuovo aggiornamento della BYD Dolphin Surf introduce il sensore LiDAR e aumenta l'autonomia di 100 km migliorando efficienza e sicurezza. sicurauto.it

l'Automobile. . C’è una nuova rivale tra le citycar elettriche low cost. Si chiama Citroën ë-C3 “Urban Range”. Sfida Renault Twingo, Leapmotor T03, BYD Dolphin Surf e Dacia Spring con un prezzo di partenza di 20.490 euro, che con le promozioni scende sotto - facebook.com facebook

BYD Dolphin Surf 2026: ha più autonomia e un avanzato LiDAR x.com