Auto a benzina e diesel parte la revisione del diktat Ue | le novità

La commissione Ambiente del Parlamento europeo (Envi), potrebbe votare la revisione del regolamento Ue sulle emissioni di Co2 a novembre. La bozza di relazione sulla revisione del regolamento Ue sulle emissioni di Co2 di auto e furgoni «supera molte criticità della proposta della Commissione Europea, dando risposta alle preoccupazioni del settore con soluzioni concrete: ora è importante che venga approvata senza indebolirne il contenuto». L’annuncio arriva dall’eurodeputato di Forza Italia e relatore del dossierall’Eurocamera, Massimiliano Salini, in audizione alla commissione Envi. «L’augurio è di riuscire a votare in commissione Ambiente all’inizio di novembre», per raggiungere la posizione del Parlamento europeo «entro la fine dell’anno», ha detto Salini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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AUTOPSIA DI UN MOTORE: Benzina, Olio 2T e WD-40 nel Diesel. Analisi Forense del Disastro

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