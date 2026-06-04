Auto a benzina e diesel parte la revisione del diktat Ue | le novità

Da liberoquotidiano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La revisione del regolamento Ue sulle emissioni di CO2 per auto a benzina e diesel potrebbe essere approvata dalla commissione Ambiente del Parlamento europeo già a novembre.

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La commissione Ambiente del Parlamento europeo (Envi), potrebbe votare la revisione del regolamento Ue sulle emissioni di Co2 a novembre. La bozza di relazione sulla revisione del regolamento Ue sulle emissioni di Co2 di auto e furgoni «supera molte criticità della proposta della Commissione Europea, dando risposta alle preoccupazioni del settore con soluzioni concrete: ora è importante che venga approvata senza indebolirne il contenuto». L’annuncio arriva dall’eurodeputato di Forza Italia e relatore del dossierall’Eurocamera, Massimiliano Salini, in audizione alla commissione Envi. «L’augurio è di riuscire a votare in commissione Ambiente all’inizio di novembre», per raggiungere la posizione del Parlamento europeo «entro la fine dell’anno», ha detto Salini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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