Il prezzo della benzina in Italia ha raggiunto i 2,50 euro al litro, mentre si apre il rischio di una riduzione delle forniture di diesel. Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, ha segnalato che le tensioni in Medio Oriente stanno contribuendo a un rapido aumento dei costi dei carburanti, sollevando preoccupazioni sulla possibile interruzione delle forniture di diesel nel paese.

Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, lancia un allarme critico sulla disponibilità di diesel e sull’impennata dei costi della benzina in Italia, con punte che potrebbero toccare i 2,50 euro al litro a causa delle tensioni in Medio Oriente. Il settore energetico sta affrontando una fase di forte instabilità. Secondo l’analisi di Michele Marsiglia, il diesel è attualmente in esaurimento o comunque non viene consegnato ai distributori, creando un vuoto nelle scorte disponibili. Questa carenza si inserisce in un quadro di rincari che erano già stati previsti diverse settimane fa. L’aumento dei prezzi appare come una conseguenza diretta dell’avvicinarsi della stagione estiva e del clima di tensione geopolitica che caratterizza l’area mediorientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shock carburanti: benzina a 2,50€ e rischio stop al diesel

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In Ue è allarme carburante, non è escluso il razionamento. Aerei a rischio. Jorgensen al Ft: 'shock duraturo, valutiamo ogni strada'. #ANSAmotori #ANSA x.com