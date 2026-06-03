L’Unione Europea propone di prorogare l’uso di auto a benzina e diesel fino al 2035, con un obiettivo più flessibile che prevede il 90% di veicoli a basse emissioni. Il regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni fa parte del pacchetto Fit for 55, che mira a ridurre le emissioni di gas serra. La proposta modifica gli obiettivi di eliminazione dei veicoli tradizionali, mantenendo una quota significativa di veicoli a combustione interna oltre la scadenza inizialmente prevista.

Il regolamento europeo sulle emissioni di CO? per auto e furgoni, inserito nel pacchetto Fit for 55, rappresenta uno dei pilastri della strategia climatica dell’Unione europea. Nella versione attualmente in vigore, approvata nel 2023, la norma prevede una riduzione del 100% delle emissioni di CO? allo scarico per le nuove auto a partire dal 2035. In termini pratici, questo significa che dal 2035 non dovrebbero più essere immatricolati nuovi veicoli a benzina o diesel tradizionali. Il target è costruito esclusivamente sulla CO? emessa da tubi di scappamento, senza meccanismi di compensazione o bilanciamento delle emissioni su base complessiva. La revisione del target dal 100 al 90%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Stop auto benzina e diesel nel 2035, l’Ue verso un target più flessibile al 90%

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Stop 2035 a benzina e diesel: perché sono già spacciati

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