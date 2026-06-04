Un autista di autobus è stato multato e la patente ritirata dopo aver guidato in modo pericoloso tra Viagrande e Zafferana Etnea. Un cittadino ha filmato il veicolo mentre compiva manovre rischiose, che hanno suscitato preoccupazione tra gli altri automobilisti. Le autorità hanno intervenuto e hanno sanzionato il conducente, che ora dovrà affrontare le conseguenze delle infrazioni commesse.

Un autista è stato sanzionato dalla Polizia Stradale a Catania, tra Viagrande e Zafferana Etnea, dove sono state accertate gravi infrazioni che hanno messo in pericolo la sicurezza dei passeggeri e degli altri utenti della strada. L’episodio è stato segnalato da un cittadino che ha assistito e documentato le manovre pericolose compiute dal conducente di un bus di linea di una ditta siciliana. Le manovre pericolose documentate Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Polizia Stradale è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino. Quest’ultimo, mentre percorreva la stessa strada del bus tra Viagrande e Zafferana Etnea, ha notato una serie di comportamenti pericolosi da parte dell’autista del mezzo pubblico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Virgilio.it - Autista di un bus guida in modo folle a Catania, cittadino lo incastra con un video: multa e patente ritirata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crazy Bus Mega Ramp Impossible Racing - Bus Stunts Racing - Bus Simulator 3D -Android Gameplay

Notizie e thread social correlati

Sorpassi azzardati e invasione della corsia di marcia, ritirata la patente all'autista di un busUn autista di autobus ha subito il ritiro della patente dopo aver effettuato sorpassi azzardati e invasione della corsia di marcia opposta.

Guida contromano a Torino vicino all’aeroporto, la prova in un video: patente ritirata a un 81enneUn uomo di 81 anni è stato fermato mentre guidava contromano vicino all’aeroporto di Torino-Caselle.

Temi più discussi: Vicenza, sale sull'autobus senza biglietto e punta una pistola contro l’autista; Vicenza, l'autista gli chiede di pagare il biglietto, un uomo risponde estraendo la pistola; Autista aggredito da un passeggero, preso a calci e sputi sull’autobus. I sindacati: Non è tollerabile; Carenza di autisti bus, nasce la piattaforma ANAV-Anita-Unasca-Confarca per formazione e recruiting.

Sorpassi azzardati e invasione corsia di marcia, tolta patente ad autista di bus. Sanzione della Polstrada dopo denuncia con video di un automobilista #ANSAmotori #ANSA x.com

Gente che qualcuno mi aiuti. Sono stato guidatore di autobus reddit

Vicenza, autista del bus gli chiede biglietto, passeggero gli punta una pistola: Parti subitoUn autista di Svt è stato minacciato con una pistola da un passeggero su un bus di Vicenza dopo il rifiuto del biglietto ... fanpage.it

Vicenza, l'autista gli chiede di pagare il biglietto, un uomo risponde estraendo la pistolaL'episodio in pieno centro cittadino: prima gli insulti, poi le minacce. Sul mezzo pubblico una decina di persone ... rainews.it