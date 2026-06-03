Sorpassi azzardati e invasione della corsia di marcia ritirata la patente all' autista di un bus

Un autista di autobus ha subito il ritiro della patente dopo aver effettuato sorpassi azzardati e invasione della corsia di marcia opposta. Sono stati riscontrati anche sorpassi pericolosi in curva e il mancato rispetto del limite di velocità. La polizia ha fermato il veicolo e ha verificato le infrazioni commesse durante il percorso. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali incidenti o feriti.

Invasione della corsia di marcia opposta, sorpassi pericolosi in curva e violazione del limite di velocità. Sono le infrazioni contestate dalla polizia stradale di Catania all'autista di un autobus di una ditta di trasporto siciliana commesse mentre percorreva il tratto stradale tra Viagrande e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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