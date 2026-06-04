AUTdance per la prima volta al Nomad di Milano

Da milanotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

AUTdance si presenta per la prima volta al Nomad di Milano. Il progetto, ideato da Beatriz e Fabrizio Lanfredi, mira a favorire l’inclusione e la socialità attraverso la musica e la danza. Le iniziative sono rivolte a persone autistiche, alle loro famiglie, amici e alla comunità, offrendo occasioni di incontro e partecipazione aperte a tutti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nato da un'idea di Beatriz Lanfredi e Fabrizio Lanfredi (nella foto), AUTdance è un progetto che promuove inclusione, socialità e partecipazione attraverso la musica e il linguaggio universale della danza, creando occasioni di incontro aperte a persone autistiche, famiglie, amici e alla comunità. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Luca Ravenna, per la prima volta al Forum di MilanoLuca Ravenna sarà presente per la prima volta al Forum di Milano il 2 aprile 2027 con lo spettacolo “Casinò Flamingo”.

Gli Eugenio in via di Gioia per la prima volta al Forum di MilanoIl 5 maggio 2027, il gruppo musicale Eugenio in via di Gioia si esibirà per la prima volta all'Unipol Forum di Assago, a Milano.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web