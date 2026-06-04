AUTdance per la prima volta al Nomad di Milano

Notizia in breve

AUTdance si presenta per la prima volta al Nomad di Milano. Il progetto, ideato da Beatriz e Fabrizio Lanfredi, mira a favorire l’inclusione e la socialità attraverso la musica e la danza. Le iniziative sono rivolte a persone autistiche, alle loro famiglie, amici e alla comunità, offrendo occasioni di incontro e partecipazione aperte a tutti.