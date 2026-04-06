Gli Eugenio in via di Gioia per la prima volta al Forum di Milano

Il 5 maggio 2027, il gruppo musicale Eugenio in via di Gioia si esibirà per la prima volta all'Unipol Forum di Assago, a Milano. L'evento, intitolato

Milano, 6 apr. (askanews) – Il 5 maggio 2027 gli Eugenio in via di Gioia saliranno per la prima volta sul palco dell’Unipol Forum di Assago per il loro concerto evento Tutti dentro, prodotto da A1 Concerti. Non è solo il concerto più grande della loro carriera, né un semplice traguardo: è il punto in cui tutte le strade percorse si incontrano davvero, è tutto quello che negli anni hanno costruito ed è rimasto, è cresciuto, ha continuato a muoversi senza fermarsi mai. È la somma di anni passati a suonare, a scrivere, a stare dentro alle cose con tutta la passione e l’entusiasmo possibili, è il tempo che hanno condiviso con chi li ha seguiti dall’inizio e con chi si è aggiunto strada facendo senza più andarsene. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Eugenio in via di Gioia: al via da Bologna il club tour 2026Dopo aver chiuso il cerchio dell’ultimo disco L’amore è tutto con il singolo Facciamo a metà (entrambi Carosello Records), si apre un nuovo capitolo...

Carlo Conti e i big di Sanremo andranno da Mattarella al Quirinale. Il conduttore: «È la prima volta, una gioia immensa» – Il videoPer la prima volta il direttore artistico e gli artisti in gara al Festival di Sanremo saranno ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella.

Temi più discussi: Gli Eugenio in Via Di Gioia annunciano il primo live ad Assago e l’uscita dell’autobiografia; Eugenio in Via Di Gioia al Forum nel 2027 con un concerto evento; Eugenio in Via di Gioia all'Atlantico per il Club Tour 2026; Eugenio in via di Gioia, concerto ad Assago il 5 maggio 2027.

Gli Eugenio in via di Gioia per la prima volta al Forum di MilanoMilano, 6 apr. (askanews) – Il 5 maggio 2027 gli Eugenio in via di ... msn.com

Eugenio in Via Di Gioia al Forum nel 2027: concerto evento TUTTI DENTRO liveGli Eugenio in Via Di Gioia annunciano il concerto più importante della loro carriera: il 5 maggio 2027 saliranno per la prima volta sul palco dell’Unipol Forum di Assago con l’evento TUTTI DENTRO. tg24.sky.it

Gli Eugenio in Via Di Gioia sono pronti a calcare per la prima volta il palco dell’Unipol Forum di Milano un grande traguardo per la band torinese, realtà indipendente della canzone italiana. Appuntamento fissato per il 5 maggio 2027! Per ingannare l’atte facebook