Luca Ravenna sarà presente per la prima volta al Forum di Milano il 2 aprile 2027 con lo spettacolo “Casinò Flamingo”. L’annuncio è stato fatto ieri, 19 aprile, durante l’ultima data milanese dello show al Teatro Arcimboldi. La partecipazione al Forum rappresenta un passo importante per il comico, che ha condiviso la notizia con il pubblico durante l’ultimo appuntamento nella città.

Luca Ravenna per la prima volta al Forum di Milano il 2 aprile 2027 con “Casinò Flamingo”. Il comico ha dato l’annuncio, ieri 19 aprile, in occasione dell’ultima data milanese di “Flamingo” al Teatro Arcimboldi. La notizia arriva al culmine di un tour che ha registrato numeri straordinari: oltre 53.000 biglietti venduti e 35 date sold out su 37, di cui 12.000 solo a Milano. Il Forum rappresenta una tappa fondamentale nella carriera del comico milanese che nella sua città natale porterà uno spettacolo inedito rispetto alle date precedenti, pensato per trasformare questa occasione in un vero momento celebrativo, tra sorprese e contenuti speciali.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Luca Ravenna, per la prima volta al Forum di Milano

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Luca Ravenna porta Casinò Flamingo all'Unipol Forum e annuncia il tour mondiale 2026Luca Ravenna annuncia lo show evento Casinò Flamingo il 2 aprile 2027 all'Unipol Forum di Milano e un tour mondiale in dieci città tra Europa e Stati Uniti. megamodo.com

Luca Ravenna a Bari con Flamingo: la nuova stand-up tra sold-out e quotidianità surrealeDopo il successo di Red Sox, che ha superato i 75mila spettatori e collezionato oltre 50 sold-out tra Italia, Europa e New York, Ravenna torna con un nuovo spettacolo costruito attorno al suo stile ... giornaledipuglia.com

La speranza di Luca Ravenna è di aver restituito ai baresi, dal palco del teatro Team, “un po’ dell’amore immenso che provo per questa città”. C’è qualcosa qui che lo affascina particolarmente: nel modo di mangiare, di fare e soprattutto, di parlare. “Non è un c facebook

Credo che Luca Ravenna sia uno dei migliori stand-up comedian che ci sono oggi in Italia. Ci pensavo ieri, mentre guardavo il suo nuovo spettacolo, Flamingo, all'Acacia di Napoli. Intendiamoci: non dico questa cosa solamente per le sue battute, per i temi ch x.com