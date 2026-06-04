Australia | il Labour dichiara la vittoria sulle riforme fiscali

Notizia in breve

Il partito laburista in Australia ha annunciato di aver vinto le elezioni e di aver ottenuto la maggioranza per attuare le nuove riforme fiscali. Tra le misure previste, ci sono modifiche alle tasse sulle plusvalenze immobiliari, che potrebbero aumentare sui proprietari. Inoltre, sono in programma interventi sul meccanismo del negative gearing, con restrizioni che potrebbero influenzare gli investimenti nel settore immobiliare.