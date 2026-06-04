Australia | il Labour dichiara la vittoria sulle riforme fiscali
Il partito laburista in Australia ha annunciato di aver vinto le elezioni e di aver ottenuto la maggioranza per attuare le nuove riforme fiscali. Tra le misure previste, ci sono modifiche alle tasse sulle plusvalenze immobiliari, che potrebbero aumentare sui proprietari. Inoltre, sono in programma interventi sul meccanismo del negative gearing, con restrizioni che potrebbero influenzare gli investimenti nel settore immobiliare.
Come cambieranno le tasse sulle plusvalenze immobiliari per i proprietari?. Quali misure specifiche colpiranno il meccanismo del negative gearing?. Perché queste riforme potrebbero non fermare la povertà abitativa?. Come influiranno i nuovi equilibri fiscali sul risparmio dei giovani?.? In Breve Sessione parlamentare di due settimane conclusasi giovedì 04 giugno 2026. Riforme su negative gearing e capital gains per favorire i giovani australiani. Dibattito ancora aperto con gli stakeholder per le startup. Aumento della povertà abitativa registrato nel Nuovo Galles del Sud. Riforme fiscali in Australia: il Labour dichiara la vittoria sul dibattito immobiliare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
How Park Chung-hee Built South Korea: The World's Most Successful Dictatorship
Notizie e thread social correlati
Riforme fiscali: il piano da 19 miliardi per salvare il bilancioUn nuovo piano di riforme fiscali prevede un investimento di circa 19 miliardi di dollari australiani.
Riforme fiscali: Albanese difende il piano contro il negative gearingIl governo ha approvato una riforma fiscale che prevede l’introduzione di una tassa del 30% sui trust e modifiche al sistema di negative gearing.