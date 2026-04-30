Riforme fiscali | il piano da 19 miliardi per salvare il bilancio
Un nuovo piano di riforme fiscali prevede un investimento di circa 19 miliardi di dollari australiani. Secondo una stima di Deloitte, queste misure dovrebbero contribuire a rafforzare il bilancio del paese, con un apporto di circa 18,8 miliardi di dollari. L’obiettivo principale è migliorare la stabilità finanziaria attraverso interventi mirati nel settore fiscale. Le proposte sono attualmente al centro di discussioni tra le autorità e gli esperti economici.
?? Cosa sapere Deloitte stima 18,8 miliardi di dollari per il bilancio australiano tramite riforme fiscali. Il gettito finanzierà tagli alle tasse sul reddito e nuove soglie di esenzione. Il rischio di un blocco nelle riforme economiche cruciali per il bilancio australiano è concreto: limitare le modifiche alle tasse sulle plusvalenze e al negative gearing solo ai nuovi investimenti potrebbe rallentare drasticamente il ripristino della stabilità finanziaria, secondo quanto stimato da Deloitte. La .🔗 Leggi su Ameve.eu
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