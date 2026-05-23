Riforme fiscali | Albanese difende il piano contro il negative gearing

Notizia in breve

Il governo ha approvato una riforma fiscale che prevede l’introduzione di una tassa del 30% sui trust e modifiche al sistema di negative gearing. La misura mira a ridurre le speculazioni immobiliari e a rendere più accessibile l’acquisto di case per i giovani. La nuova imposta sui trust sarà applicata a partire dall’anno prossimo. Le modifiche al negative gearing riguardano le detrazioni fiscali per gli investimenti immobiliari.