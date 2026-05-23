Riforme fiscali | Albanese difende il piano contro il negative gearing

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo ha approvato una riforma fiscale che prevede l’introduzione di una tassa del 30% sui trust e modifiche al sistema di negative gearing. La misura mira a ridurre le speculazioni immobiliari e a rendere più accessibile l’acquisto di case per i giovani. La nuova imposta sui trust sarà applicata a partire dall’anno prossimo. Le modifiche al negative gearing riguardano le detrazioni fiscali per gli investimenti immobiliari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come cambierà l'accesso alle case per i giovani acquirenti?. Chi pagherà davvero la nuova imposta del 30% sui trust?. Perché gli investitori offrono cifre più alte alle aste immobiliari?. Quali saranno le conseguenze sulla costruzione di nuove abitazioni?.? In Breve Proposta imposta tassa minima 30% sui trust discrezionali a Melbourne. Tim Wilson critica misure come guerra contro lavoratori autonomi e piccole imprese. Angus Taylor promette annullamento riforme se Liberali torneranno al potere. Investitori superano offerte giovani di 20.000 o 30.000 dollari alle aste.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

riforme fiscali albanese difende il piano contro il negative gearing
© Ameve.eu - Riforme fiscali: Albanese difende il piano contro il negative gearing
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Riforme fiscali: il piano da 19 miliardi per salvare il bilancio?? Cosa sapere Deloitte stima 18,8 miliardi di dollari per il bilancio australiano tramite riforme fiscali.

A Bruxelles lo sciopero nazionale contro le riforme fiscali del governoMartedì decine di migliaia di lavoratori hanno manifestato nel centro di Bruxelles contro le riforme fiscali del governo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web