Riforme fiscali | Albanese difende il piano contro il negative gearing
Il governo ha approvato una riforma fiscale che prevede l’introduzione di una tassa del 30% sui trust e modifiche al sistema di negative gearing. La misura mira a ridurre le speculazioni immobiliari e a rendere più accessibile l’acquisto di case per i giovani. La nuova imposta sui trust sarà applicata a partire dall’anno prossimo. Le modifiche al negative gearing riguardano le detrazioni fiscali per gli investimenti immobiliari.
? Punti chiave Come cambierà l'accesso alle case per i giovani acquirenti?. Chi pagherà davvero la nuova imposta del 30% sui trust?. Perché gli investitori offrono cifre più alte alle aste immobiliari?. Quali saranno le conseguenze sulla costruzione di nuove abitazioni?.? In Breve Proposta imposta tassa minima 30% sui trust discrezionali a Melbourne. Tim Wilson critica misure come guerra contro lavoratori autonomi e piccole imprese. Angus Taylor promette annullamento riforme se Liberali torneranno al potere. Investitori superano offerte giovani di 20.000 o 30.000 dollari alle aste.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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