Aurora Ramazzotti nozze da favola in un castello | Dureranno tre giorni e tre notti E spunta l' emozionante gesto di papà Eros

Aurora Ramazzotti si prepara a celebrare il suo matrimonio il 4 luglio in Sicilia, con un evento che si prevede di grande portata. La cerimonia sarà allestita in un castello e durerà tre giorni e tre notti. Prima del grande giorno, ha trascorso un addio al nubilato in un riad in Marocco, circondata dalle amiche di lunga data. Durante i preparativi, è stato osservato anche un gesto emozionante del padre, Eros Ramazzotti.

A cinque stelle è stato l'addio al nubilato in un riad in Marocco con le amiche di una vita, e a cinque stelle pare sia anche il matrimonio che si terrà il prossimo 4 luglio in Sicilia: Aurora Ramazzotti ha pensato alle sue nozze con Goffredo Cerza come un evento in grande stile, con dettagli. 🔗 Leggi su Today.it

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