Aumento sigarette dal 5 giugno 2026 la lista completa delle marche e i nuovi prezzi
Dal 5 giugno 2026 entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette, con alcune marche che subiranno incrementi fino a 20 centesimi. Gli aumenti sono stati decisi dall’Agenzia delle Dogane e interessano diverse marche, tra cui Elixyr e Che. La lista completa delle marche coinvolte e dei nuovi prezzi sarà resa disponibile prossimamente. Le variazioni riguardano principalmente i prodotti a marchio nazionale e internazionale.
Entra in vigore un nuovo aumento del costo delle sigarette. L’incremento è di circa 0,10-0,20 euro a pacchetto. Non tutte le marche di sigarette subiranno l’aumento, ma soprattutto non tutti i prodotti da tabacco. Infatti, alcuni marchi di sigarette elettroniche a tabacco riscaldato vedranno le accise abbassarsi, comportando una diminuzione del prezzo di circa 0,50 euro. La variazione del prezzo si aggiunge ad altri incrementi introdotti all’inizio dell’anno. Aumenta il prezzo delle sigarette Nuovo aumento per le sigarette. Vanno avanti dall’inizio dell’anno, con un aumento a cadenza praticamente mensile. Così anche il 5 giugno alcune marche vedranno il prezzo aumentare tra i 0,10 e i 0,20 euro a pacchetto. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Sigarette sempre più care: quarto aumento 2026, marche e nuovi prezzi
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