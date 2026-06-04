aumento sigarette dal 5 giugno 2026 la lista completa delle marche e i nuovi prezzi

Notizia in breve

Dal 5 giugno 2026 entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette, con alcune marche che subiranno incrementi fino a 20 centesimi. Gli aumenti sono stati decisi dall’Agenzia delle Dogane e interessano diverse marche, tra cui Elixyr e Che. La lista completa delle marche coinvolte e dei nuovi prezzi sarà resa disponibile prossimamente. Le variazioni riguardano principalmente i prodotti a marchio nazionale e internazionale.