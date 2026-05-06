A partire dal 6 maggio, i prezzi delle sigarette e dei sigari sono aumentati di circa 20 centesimi di euro a pacchetto. La modifica riguarda diverse marche, portando a un incremento immediato nel costo di acquisto per i consumatori. La variazione si applica a tutti i punti vendita e si riflette immediatamente sui prezzi al dettaglio. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato le ragioni di questo incremento.

Il 6 maggio segna una data indigesta per i fumatori. Il prezzo di sigarette e sigari registra infatti un nuovo aumento medio di 20 centesimi di euro a pacchetto. Si tratta della seconda ondata, dopo una prima registrata il 15 aprile, di una serie di rincari che si prolungheranno fino al 2028. La comunicazione da parte dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli impatta su diverse marche e incassa gli effetti dell’ultima Legge di Bilancio, la quale ha rivisto al rialzo le accise sui tabacchi. Questione di accise, quanto pesano sul prezzo finale. Come accennato, il nuovo rincaro è legato all’incremento progressivo della componente fissa dell’accisa sui tabacchi lavorati, previsto dalla Manovra.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzi delle sigarette in aumento fino a 20 centesimi dal 6 maggio, le marche coinvolte

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